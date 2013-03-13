Samsung Galaxy S4, foto ufficiale?
di Redazione
13/03/2013
[caption id="attachment_4047" align="aligncenter" width="500" caption="Samsung Galaxy S4"][/caption] Il Samsung Galaxy S4 appare in quella che dovrebbe essere la sua foto definitiva in queste ore. Per una volta, infatti, non ci riferiamo al classico concept del designer in cerca di visibilità, quanto ad un’immagine che è stata pubblicata addirittura dalla stessa Samsung, all’interno della propria pagina Twitter, con la possibilità di condurre le primissime analisi sullo smartphone. L’impatto che esercita su di noi la foto del Samsung Galaxy S4, del resto, è piuttosto forte: appare chiara, infatti, l’intenzione da parte dell’azienda di seguire la strada della continuità, dal punto di vista del design, rispetto a quanto abbiamo potuto notare con il Samsung Galaxy S3. Non è del tutto da escludere, tuttavia, che l’azienda abbia voluto depistare gli utenti, pubblicando una foto non reale sul nuovo Samsung Galaxy S4. Tra circa quaranta ore, i nodi verranno al pettine.
