Samsung Galaxy S4, scheda tecnica: fotocamera 3D?

Il Samsung Galaxy S4 potrebbe includere all'interno della propria scheda tecnica addirittura una fotocamera 3D. E' questa l'indiscrezione lanciata nel corso delle ultime ore dalla solita fonte, SamMobile, secondo cui il colosso coreano avrebbe registrato un brevetto legato, tra le altre cose, al cosiddetto protocollo "Panorama Camera System". Se da un lato non è da escludere che il brevetto in questione possa essere stato concepito per la nuova Galaxy Camera, allo stesso tempo SamMobile riflette sul fatto che il preview della presentazione per il Samsung Galaxy S4 sia incentrato su un numero, ovviamente il "4", con tanto di rappresentazione tridimensionale. Noi, obiettivamente, riteniamo abbastanza difficile che una fotocamera 3D possa essere disponibile già per il Samsung Galaxy S4, ma si sa, tutto è possibile in questi frangenti.