Samsung Galaxy S4, verso la presentazione: nuovo video teaser

Il Samsung Galaxy S4 si avvicina a grandi passi verso la sua presentazione ufficiale alla stampa e, come è logico che sia, la casa produttrice sta cercando di aumentare la curiosità da parte degli utenti verso l'evento che si terrà a New York, quando in Italia sarà la notte tra giovedì e venerdì, per quello che sarà il device più discusso dell'anno, almeno per l'ecosistema Android. La campagna pubblicitaria del brand coreano, nello specifico, ha "partorito" in queste ore un secondo video teaser, che vede ancora una volta come protagonista il piccolo Jeremy, che cerca in modo implicito di farci capire qualcosina di più, a poche ore dal primo impatto sul pubblico del Samsung Galaxy S4. Qualche indizio sul colore, in effetti, emerge, ma ognuno è libero di costruirsi la propria verità, con il video che proponiamo di seguito.