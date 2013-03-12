Samsung Galaxy S3, smart scroll con l'aggiornamento Android Jelly Bean 4.2.1?

[caption id="attachment_3969" align="aligncenter" width="414" caption="Samsung Galaxy S4"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 con lo smart scroll nel giro di un mese, grazie all’aggiornamento che consentirà al dispositivo di toccare con mano Android Jelly Bean 4.2.1? E’ questa la direzione verso cui stanno andando le indiscrezioni, nel corso delle ultime ore, per tutti coloro che hanno deciso di acquistare quello che al momento resta il device Android più venduto di sempre, in attesa di scoprire quale sarà l’impatto sul mercato del nuovo Samsung Galaxy S4. In un frangente di questo tipo, più in particolare, è importante evidenziare che, secondo SamMobile, il Samsung Galaxy S3 toccherà con mano l’aggiornamento Android Jelly Bean 4.2.1 non oltre il mese di aprile, in attesa che, dopo maggio, diventi disponibile anche Android Key Lime Pie 5.0. Se lo smart scroll sarà confermato sul Samsung Galaxy S4, allora l’ipotesi avanzata diventerà decisamente possibile.