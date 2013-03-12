Samsung Galaxy S4, prezzo in Italia: ultimi rumors

[caption id="attachment_1981" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4"] [/caption] Il Samsung Galaxy S4 avrà un prezzo in Italia elevatissimo, oppure alla portata delle tasche di gran parte dei potenziali acquirenti? La domanda che aleggia nelle menti di tantissimi utenti, al momento, non ha risposta e non l'avrà fino alla notte tra giovedì e venerdì, quando lo smartphone Android sarà ufficialmente presentato alla stampa, attraverso l'evento organizzato a New York. Le ultime indiscrezioni riguardanti il prezzo del Samsung Galaxy S4 in Italia, in ogni caso, non autorizzano gli utenti a sperare in un livello più basso, rispetto ai valori che sono stati concepiti per il Samsung Galaxy S3 ed il Samsung Galaxy Note 2. L'adozione di possibili tecnologia come lo Smart Scroll e la Smart Pause, infatti, comporterà un prezzo di lancio per il Samsung Galaxy S4 che, nella migliore delle ipotesi, si assesterà attorno ai 699 euro.