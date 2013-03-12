Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S4, prezzo in Italia: ultimi rumors

Redazione Avatar

di Redazione

12/03/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_1981" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4"]Samsung Galaxy S4 prezzo[/caption] Il Samsung Galaxy S4 avrà un prezzo in Italia elevatissimo, oppure alla portata delle tasche di gran parte dei potenziali acquirenti? La domanda che aleggia nelle menti di tantissimi utenti, al momento, non ha risposta e non l'avrà fino alla notte tra giovedì e venerdì, quando lo smartphone Android sarà ufficialmente presentato alla stampa, attraverso l'evento organizzato a New York. Le ultime indiscrezioni riguardanti il prezzo del Samsung Galaxy S4 in Italia, in ogni caso, non autorizzano gli utenti a sperare in un livello più basso, rispetto ai valori che sono stati concepiti per il Samsung Galaxy S3 ed il Samsung Galaxy Note 2. L'adozione di possibili tecnologia come lo Smart Scroll e la Smart Pause, infatti, comporterà un prezzo di lancio per il Samsung Galaxy S4 che, nella migliore delle ipotesi, si assesterà attorno ai 699 euro.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S3, smart scroll con l'aggiornamento Android Jelly Bean 4.2.1?

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S4, foto definitive dello smartphone?

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

10/10/2019

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

26/07/2019

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

10/03/2018