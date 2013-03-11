Samsung Galaxy S4, foto definitive dello smartphone?

[caption id="attachment_4034" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4"] [/caption] Il Samsung Galaxy S4 appare nuovamente in foto, almeno stando a quanto riportato in queste ore da una fonte cinese, che avrebbe mostrato al popolo del web la possibile struttura del nuovo device, ormai vicinissimo alla presentazione ufficiale, con la prospettiva di toccare con mano un device molto simile a quello apparso in alcuni recenti concept. Va anche detto che appaiono evidenti le analogie tra Samsung Galaxy S3 e Samsung Galaxy S4, con quest’ultimo che, a differenza del primo, vedrebbe ridotti all'osso i margini dei propri bordi laterali, andando in questo modo ad ottimizzare gli spazi. Insomma, potrebbe essere effettivamente questa la soluzione per garantire, contemporaneamente, un leggero ingrandimento dello schermo, pari a 5 pollici, senza tuttavia vedere il Samsung Galaxy S4 (in questo caso, nella sua versione dual SIM) caratterizzato da dimensioni più generose per la scocca.