Samsung Galaxy S3, rilasciato un nuovo aggiornamento: link al download

11/03/2013

[caption id="attachment_3306" align="aligncenter" width="530" caption="Aggiornamento Galaxy S3"]Aggiornamento Galaxy S3[/caption] Il Samsung Galaxy S3 ha ricevuto di recente un nuovo aggiornamento, anche se basato ancora una volta sul sistema operativo Android Jelly Bean 4.1.2. Al momento, nello specifico, l'upload in questione risulta disponibile solo via Odin, considerando la sua apparizione anche su SamMobile, mentre la stessa fonte non ci consente di conoscere per quale Paese sia stato concepito. Alcune voci che hanno preso piede in Rete, nel dettaglio, evidenziano che l'aggiornamento Galaxy S3 possa risultare utile in termini di autonomia della batteria e che, ad oggi, sia perfettamente compatibile solo con i Samsung Galaxy S3 no brand nel Regno Unito. In ogni caso, coloro che intendono testare il nuovo aggiornamento per il Samsung Galaxy S3, possono partire dal download, disponibile in questa pagina.

