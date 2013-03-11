Caricamento...

Samsung Galaxy S4, diretta streaming della presentazione confermata

11/03/2013

[caption id="attachment_3877" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4 presentazione"]Samsung Galaxy S4 presentazione[/caption] Il Samsung Galaxy S4 vedrà la presentazione trasmessa in diretta streaming, alla luce delle conferme giunte nel corso delle ultime ore dalla casa produttrice sotto questo punto di vista. A partire dalle ore 19 di giovedì a New York, ovvero quando in Italia sarà l'una di notte del 15 marzo, sarà possibile assistere al tanto atteso evento, utile per farci scoprire se gli innumerevoli rumors degli ultimi giorni sul Samsung Galaxy S4 si riveleranno veritieri, oppure no. Noi di Samsunggalaxys4.it, naturalmente, vi offriremo tutti i contributi necessari per scoprire da subito la scheda tecnica definitiva dello stesso Samsung Galaxy S4, incorporando sulle nostre pagine la diretta streaming offerta da Samsung e riportandovi in tempo reale tutte le indiscrezioni che verranno alla luce nelle ore immediatamente antecedenti alla presentazione ufficiale dello smartphone dell'anno.

