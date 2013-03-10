Jelly Bean Galaxy S2 Tre, problemi imprevisti per l'aggiornamento

[caption id="attachment_2761" align="aligncenter" width="530" caption="Jelly Bean Galaxy S2"] [/caption] Jelly Bean Galaxy S2 ha fatto registrare problemi assolutamente inaspettati, per quanto concerne l'aggiornamento dei Samsung Galaxy S2 marchiati Tre. E' questa la notizia a sorpresa della settimana, per quanto concerne la famiglia dei Galaxy S, al dì là delle innumerevoli indiscrezioni che, in questi giorni, per forza di cose gravitano attorno al Samsung Galaxy S4. La compagnia telefonica, più in particolare, aveva preannunciato che l'update in questione sarebbe stato messo a disposizione degli utenti già in questa settimana, ma con il passare dei giorni lo scetticismo da parte degli utenti in attesa dell'aggiornamento Galaxy S2 è aumentato a dismisura, fino ai primi feedback di Tre sui social network, dove ha cominciato a regnare una certa vaghezza, con ovvio risentimento del target in questione. Si parla, comunque, di rilascio imminente di Jelly Bean per Galaxy S2 H3G, forse già nei prossimi giorni.