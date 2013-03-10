Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S4, migliora la durata della batteria?

Redazione Avatar

di Redazione

10/03/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_3899" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4"]Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 dovrebbe godere di una maggiore durata della batteria, rispetto a quanto abbiamo potuto riscontrare con il Samsung Galaxy S3. Spuntano direttamente dal web, infatti, alcune indiscrezioni riguardanti la possibile dotazione di un display Green Pholed, utile per ottimizzare addirittura del 25% la luminosità dello schermo del device. Si tratterà, pertanto, di un valore aggiunto importante, considerando che per il Samsung Galaxy S3 sono stati necessari diversi aggiornamenti, prima che il device potesse raggiungere standard sufficienti, dal punto di vista dell'autonomia: la prospettiva, pertanto, è che il Green Pholed possa ricoprire un ruolo importante nel processo decisionale, in vista dell'acquisto del nuovo Samsung Galaxy S4, in attesa di saperne di più sul suo prezzo del tanto atteso dispositivo Android.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Jelly Bean Galaxy S2 Tre, problemi imprevisti per l'aggiornamento

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S4, scheda tecnica: conferme anche per la ricarica wireless

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

10/10/2019

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

26/07/2019

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

10/03/2018