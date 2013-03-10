Samsung Galaxy S4, migliora la durata della batteria?
di Redazione
10/03/2013
[caption id="attachment_3899" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4"][/caption] Il Samsung Galaxy S4 dovrebbe godere di una maggiore durata della batteria, rispetto a quanto abbiamo potuto riscontrare con il Samsung Galaxy S3. Spuntano direttamente dal web, infatti, alcune indiscrezioni riguardanti la possibile dotazione di un display Green Pholed, utile per ottimizzare addirittura del 25% la luminosità dello schermo del device. Si tratterà, pertanto, di un valore aggiunto importante, considerando che per il Samsung Galaxy S3 sono stati necessari diversi aggiornamenti, prima che il device potesse raggiungere standard sufficienti, dal punto di vista dell'autonomia: la prospettiva, pertanto, è che il Green Pholed possa ricoprire un ruolo importante nel processo decisionale, in vista dell'acquisto del nuovo Samsung Galaxy S4, in attesa di saperne di più sul suo prezzo del tanto atteso dispositivo Android.
Articolo Precedente
Jelly Bean Galaxy S2 Tre, problemi imprevisti per l'aggiornamento
Articolo Successivo
Samsung Galaxy S4, scheda tecnica: conferme anche per la ricarica wireless
Redazione
Articoli Correlati
Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti
10/10/2019
Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio
26/07/2019
Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale
10/03/2018