Samsung Galaxy S4, migliora la durata della batteria?

Samsung Galaxy S4 Il Samsung Galaxy S4 dovrebbe godere di una maggiore durata della batteria, rispetto a quanto abbiamo potuto riscontrare con il Samsung Galaxy S3. Spuntano direttamente dal web, infatti, alcune indiscrezioni riguardanti la possibile dotazione di un display Green Pholed, utile per ottimizzare addirittura del 25% la luminosità dello schermo del device. Si tratterà, pertanto, di un valore aggiunto importante, considerando che per il Samsung Galaxy S3 sono stati necessari diversi aggiornamenti, prima che il device potesse raggiungere standard sufficienti, dal punto di vista dell'autonomia: la prospettiva, pertanto, è che il Green Pholed possa ricoprire un ruolo importante nel processo decisionale, in vista dell'acquisto del nuovo Samsung Galaxy S4, in attesa di saperne di più sul suo prezzo del tanto atteso dispositivo Android.