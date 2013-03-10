Samsung Galaxy S4, scheda tecnica: conferme anche per la ricarica wireless

[caption id="attachment_2515" align="aligncenter" width="500" caption="Samsung Galaxy S3 ricarica wireless"] [/caption] Il Samsung Galaxy S4, nella sua scheda tecnica, potrà includere anche il sistema di ricarica wireless. E’ questa la notizia riportata di recente da una fonte come Digitimes e in qualche modo confermata anche da SamMobile, dopo le voci che avevano preso piede sotto questo punto di vista già poco meno di un mese fa. A pochi giorni dalla presentazione ufficiale del Samsung Galaxy S4, pertanto, il device va incontro ad importanti indiscrezioni, che potrebbero garantirgli un importante valore aggiunto, rispetto a gran parte dei concorrenti diretti nel settore smartphone. Ovviamente, siamo solo nel campo delle voci di corridoio, ma a questo punto sembrano esserci davvero pochi dubbi sull'adozione della ricarica wireless per il Samsung Galaxy S4, in attesa di dettagli sulla possibile adozione dell’Eye Scroll.