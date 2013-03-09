Aggiornamento Galaxy S2, Jelly Bean per diverse versioni

[caption id="attachment_2743" align="aligncenter" width="500" caption="Aggiornamento Galaxy S2"] [/caption] Aggiornamento Galaxy S2 molto più vicino di quanto si possa pensare, per tutti coloro che attendono di disporre finalmente di Android Jelly Bean 4.1.2 sul proprio Samsung Galaxy S2. In questi giorni, infatti, abbiamo avuto modo di osservare che diverse varianti del device hanno ricevuto la notifica dell'update (soprattutto in Spagna e Regno Unito), con la possibilità di effettuare l'aggiornamento sia via OTA, sia via Odin. Va anche precisato che l'operatore Tim, pur evitando di parlare di date precise, ha confermato che il suo aggiornamento Galaxy S2 sarà messo a disposizione di coloro che dispongono di un device non NFC a partire da metà marzo. Insomma, finalmente qualcosa si sta muovendo e lo sbarco di Android Jelly Bean 4.1.2 sul Samsung Galaxy S2 potrebbe diventare definitivo nel corso di pochissimi giorni, mettendo la parola fine ad una telenovela infinita.