Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Aggiornamento Galaxy S2, Jelly Bean per diverse versioni

Redazione Avatar

di Redazione

09/03/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_2743" align="aligncenter" width="500" caption="Aggiornamento Galaxy S2"]Aggiornamento Galaxy S2[/caption] Aggiornamento Galaxy S2 molto più vicino di quanto si possa pensare, per tutti coloro che attendono di disporre finalmente di Android Jelly Bean 4.1.2 sul proprio Samsung Galaxy S2. In questi giorni, infatti, abbiamo avuto modo di osservare che diverse varianti del device hanno ricevuto la notifica dell'update (soprattutto in Spagna e Regno Unito), con la possibilità di effettuare l'aggiornamento sia via OTA, sia via Odin. Va anche precisato che l'operatore Tim, pur evitando di parlare di date precise, ha confermato che il suo aggiornamento Galaxy S2 sarà messo a disposizione di coloro che dispongono di un device non NFC a partire da metà marzo. Insomma, finalmente qualcosa si sta muovendo e lo sbarco di Android Jelly Bean 4.1.2 sul Samsung Galaxy S2 potrebbe diventare definitivo nel corso di pochissimi giorni, mettendo la parola fine ad una telenovela infinita.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S4, scheda tecnica: conferme anche per la ricarica wireless

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S4, caratteristiche: conferme per il doppio processore

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Galaxy S2 e Ace, in Olanda ancora vietata la vendita

Galaxy S2 e Ace, in Olanda ancora vietata la vendita

21/05/2014

L' aggiornamento Android 4.4.2 KitKat non è disponibile su S3 e S3 mini

L' aggiornamento Android 4.4.2 KitKat non è disponibile su S3 e S3 mini

09/05/2014

Samsung Galaxy Beam 2 è molto più di un cellulare

Samsung Galaxy Beam 2 è molto più di un cellulare

25/04/2014