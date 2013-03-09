Samsung Galaxy S4, caratteristiche: conferme per il doppio processore

[caption id="attachment_3963" align="aligncenter" width="360" caption="Samsung Galaxy S4"] [/caption] Il Samsung Galaxy S4 avrà una scheda tecnica diversa, a seconda che la sua distribuzione avverrà negli Stati Uniti o in Europa. A conferma dei rumors che vi abbiamo riportato nei giorni scorsi, in queste ore sono apparsi sul sito gsm-israel alcuni screenshot, poi riportati anche da SamMobile, che confermerebbero la dotazione di un processore quad core per il modello commercializzato negli States. Diverso il discorso per il Vecchio Continente, dove invece resta più che attuale l’ipotesi di un chip octa core, anche perché già con il Samsung Galaxy S3 è stato possibile toccare con mano una distinzione di questo tipo: in quel caso, infatti, il Galaxy S3 americano fu concepito con un chip dual core e con 2 GB di memoria RAM, mentre quello europeo fu alla fine un processore quad core da 1 GB di memoria RAM.