Samsung Galaxy S4 in un concept: nuova foto

09/03/2013

[caption id="attachment_3993" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4"]Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 appare in queste ore in una nuova foto, considerando che è apparso online un concept inevitabilmente basato sulle ultime indiscrezioni riguardanti il modello Android, a poco meno di una settimana dalla sua presentazione ufficiale e sempre più oggetto di previsioni, sia per il suo aspetto, sia per la sua scheda tecnica. Il Samsung Galaxy S4 reso pubblico da GottaBeMobile, più in particolare, è abbastanza condizionato dall'aspetto del suo predecessore, il Samsung Galaxy S3, anche se i bordi risultano essere davvero striminziti, in modo tale da garantire un leggero ingrandimento del display a 4,99 pollici, senza però fronteggiare dimensioni più generose della struttura del dispositivo. Siamo ovviamente nel campo delle ipotesi e, in questo momento, ognuno può immaginare il Samsung Galaxy S4 a proprio piacimento.

