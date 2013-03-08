Samsung Galaxy S3, a breve un aggiornamento per la sicurezza
08/03/2013
[caption id="attachment_3662" align="aligncenter" width="450" caption="Aggiornamento Galaxy S3"][/caption] Il Samsung Galaxy S3 dovrebbe ricevere a breve un nuovo aggiornamento, utile per ripristinare alcuni standard di sicurezza, soprattutto per quanto concerne lo sblocco del look screen, considerando che in questi giorni si parla con insistenza di un bug che renderebbe inutile la protezione del device, anche nel caso in cui gli utenti decidano di bloccare lo stesso schermo. Secondo quanto emerso in queste ore dal web, più in particolare, pare possa essere sufficiente addirittura ripetere la procedura una decina di volte, da parte di malintenzionati che entrano in possesso del Samsung Galaxy S3, per riuscire ad aggirare il blocco, entrando in possesso di dati sensibili. Dovrebbe essere imminente, in tal senso, il rilascio di una patch appositamente dedicata per il Samsung Galaxy S3 da parte del colosso coreano.
