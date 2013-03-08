Samsung Galaxy S4, scheda tecnica: smart scroll già evoluto?
di Redazione
08/03/2013
[caption id="attachment_3986" align="aligncenter" width="508" caption="Samsung Galaxy S4"][/caption] Il Samsung Galaxy S4 potrebbe includere nella propria scheda tecnica una funzionalità come il cosiddetto Smart Scroll, oltre allo Smart Pause, in versioni già evolute, rispetto a quelle che potremo osservare a breve sul Samsung Galaxy S3. Sono queste, infatti, le voci più interessanti che gravitano in queste ore attorno al modello Android, sempre più vicino alla presentazione sul mercato, che si appresta ad avere una decisa marcia in più rispetto ai suoi concorrenti. Mancano comunicazioni ufficiali in merito, ma il Samsung Galaxy S4 sembra avviato alla piena integrazione delle due tecnologie: lo Smart Scroll, più in particolare, consente di passare da una pagina all'altra, semplicemente con il movimento del capo, mentre lo Smart Pause stopperà un video, qualora l'utente dovesse distrarsi. Entrambe le funzionalità del Samsung Galaxy S4, saranno dunque basate sulla fotocamera frontale.
