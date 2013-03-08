Caricamento...

Samsung Galaxy S4, scheda tecnica: conferme per l'Eye Scroll

08/03/2013

[caption id="attachment_3969" align="aligncenter" width="414" caption="Samsung Galaxy S4"]Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 potrebbe effettivamente includere nella sua scheda tecnica il cosiddetto Eye Scroll, considerando che giungono conferme, in queste ore, alla voce che aveva preso piede ad inizio settimana e che potrebbe decisamente migliorare gli standard di utilizzo non solo per i device Samsung, ma per tutti gli smartphone in generale. Il fatto che a sbilanciarsi sia stata una fonte del calibro del New York Times, la dice lunga sulla veridicità della notizia, senza dimenticare che in molti, di recente, hanno citato un dipendente interno alla casa produttrice, che si sarebbe lasciato sfuggire (più o meno volontariamente) questo dettaglio. A poco meno di una settimana dal lancio del Samsung Galaxy S4, l’Eye Scroll aumenta a dismisura le aspettative dello smartphone da parte di utenti e addetti ai lavori.

