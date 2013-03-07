Samsung Galaxy S4, Exynos conferma la scheda tecnica
di Redazione
07/03/2013
[caption id="attachment_3976" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4"][/caption] Il Samsung Galaxy S4 vede confermata la propria scheda tecnica, direttamente da un rivenditore come Exynos, che in queste ore ha pubblicato sul proprio sito una foto focalizzata proprio sullo smartphone Android, in procinto di essere presentato ufficialmente dalla casa produttrice, anche se per adesso è ancora prematuro parlare di preordine. La foto sul device rafforza l'idea relativa allo sbarco di alcune caratteristiche del Samsung Galaxy S4, sulle quali è stato possibile soffermarsi nel corso delle ultime settimane, come nel caso del processore octa core, fino ad arrivare ad Android 4.2 e alla dotazione di 2 GB di memoria RAM, esattamente il doppio rispetto alla versione internazionale del Samsung Galaxy S3. Praticamente scontata, poi, la fotocamera da 13 megapixel per il Samsung Galaxy S4, secondo quanto riportato nell'immagine in questione.
