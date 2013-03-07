Caricamento...

Aggiornamento Galaxy S3, doppio salto ad Android 4.2.2

07/03/2013

[caption id="attachment_3662" align="aligncenter" width="450" caption="Aggiornamento Galaxy S3"]Aggiornamento Galaxy S3[/caption] Aggiornamento Galaxy S3 a sorpresa, per gli utenti che hanno deciso di portarsi a casa il device Android di maggiore successo nel corso dell'ultimo anno. A quanto pare, infatti, la casa produttrice potrebbe mettere a disposizione degli utenti l'aggiornamento diretto del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.2.2, garantendo un deciso valore aggiunto dal punto di vista delle funzionalità disponibili per lo stesso Samsung Galaxy S3. La possibile scelta da parte della casa produttrice, potrebbe essere dettata dai feedback positivi che il Samsung Galaxy S3 è riuscito ad ottenere nell’ultimo mese, in seguito all’aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.1.2. Lo smartphone, insomma, sembra reggere al meglio gli update e la mancata necessità di rilasciare update per risolvere bug, potrebbe portare all’aggiornamento diretto ad Android 4.2.2.  

