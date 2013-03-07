Samsung Galaxy S4, conferme per l'Eye Scroll

[caption id="attachment_3969" align="aligncenter" width="414" caption="Samsung Galaxy S4"] [/caption] Il Samsung Galaxy S4 vede emergere in queste ore sul web alcune importanti conferme, per quanto concerne un tema molto delicato, come quello di Eye Scroll, che potrebbe essere davvero vicino all'inclusione nel device. E' importante evidenziare che la fonte di questa importante notizia è addirittura il New York Times, che, a sua volta, cita un dipendente della casa produttrice coreana. Qualora le indiscrezioni sulla presunta adozione dell'Eye Scroll da parte del Samsung Galaxy S4 dovesse rivelarsi veritiera, si andrebbe inevitabilmente incontro ad una potenziale svolta per l'intero settore smartphone, considerando che per la prima volta si potrebbe scrollare una pagina web semplicemente con il movimento degli occhi, con l'opzione che andrebbe ad attivarsi nel momento in cui gli utenti posano lo sguardo sulla parte inferiore del display. Pochi giorni e scopriremo la scheda tecnica del Samsung Galaxy S4.