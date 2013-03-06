Samsung Galaxy S4 e caratteristiche: cover ancora in plastica?

[caption id="attachment_3963" align="aligncenter" width="500" caption="Samsung Galaxy S4"] [/caption] Il Samsung Galaxy S4, per quanto riguarda le sue caratteristiche, dovrebbe puntare ancora una volta su una cover in plastica, esattamente come avvenuto con il suo predecessore, vale a dire il Samsung Galaxy S3. E' quanto affermato dal noto blogger Eldar Murtazin, il quale, da sempre vicino ai progetti di Samsung, ha voluto chiarire un aspetto importante, a proposito del design del nuovo dispositivo Android. A suo modo di vedere, dunque, anche il Samsung Galaxy S4 darà priorità ad un peso ridotto, a costo di sacrificare la resistenza del Samsung Galaxy S4 agli impatti. Non è un caso che il colpo d'occhio del Samsung Galaxy S3 ed il suo rapporto tra massa e peso, sono stati tra i fattori maggiormente apprezzati da utenti e addetti ai lavori.