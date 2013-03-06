Aggiornamento Galaxy S3 Tim e Wind: il punto sui feedback

[caption id="attachment_1990" align="aligncenter" width="530" caption="Galaxy S3"] [/caption] Aggiornamento Galaxy S3 tutto sommato con meno problemi del previsto, per quanto concerne il Samsung Galaxy S3 Tim e Wind, che, lo ricordiamo, è stato messo a disposizione degli utenti lo scorso fine settimana. Stando ai primi commenti degli utenti, infatti, l’update ad Android Jelly Bean 4.1.2 porta un discreto miglioramento per la durata della batteria, mentre sul fronte bug non si registrano novità di rilievo. Su quest'ultimo aspetto, le uniche problematiche emerse sembrano concentrarsi, talvolta, sulla tenuta della connessione WiFi (tra l'altro solo con il modello brandizzato Tim). L'aggiornamento Galaxy S3 in questione, invece, sembra essersi messo definitivamente alle spalle tutti i problemi riguardanti il riavvio del device, oltre a quello del surriscaldamento. Insomma, per adesso Jelly Bean per Galaxy S3 è promosso.