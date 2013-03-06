Caricamento...

Samsung Galaxy S4, uscita in Italia: appuntamento a maggio?

06/03/2013

[caption id="attachment_1818" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4"]Samsung Galaxy S4 presentazione uscita[/caption] Il Samsung Galaxy S4 rischia di vedere slittare la propria uscita in Italia di qualche giorno, o qualche settimana, considerando le ultime indiscrezioni che hanno preso piede in Rete in queste ore. Pare che negli ultimi giorni, infatti, sia apparso un post inquietante sulla pagina Facebook di Samsung Libano, con il quale veniva preannunciato il via alle vendite del dispositivo durante il mese di maggio. Va precisato che lo stesso messaggio è stato immediatamente rimosso qualche ora dopo, ma se da un lato viene spontaneo immaginare che la notizia sull'uscita del Samsung Galaxy S4 possa non essere vera, allo stesso tempo non mancano gli addetti ai lavori che ipotizzano uno scenario di questo tipo, con la "rimozione" che sarebbe figlia di una news vera, ma che al momento non deve essere di pubblico dominio. Quando toccheremo con mano il Samsung Galaxy S4.

