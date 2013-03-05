Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S2 Tim e Tre: dubbi sull'aggiornamento Jelly Bean

Redazione Avatar

di Redazione

05/03/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_2743" align="aligncenter" width="500" caption="Aggiornamento Galaxy S2"]Aggiornamento Galaxy S2[/caption] Il Samsung Galaxy S2 non riceverà necessariamente l’aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.1.2 nel corso delle prossime due settimane, almeno per quanto riguarda le versioni brandizzate Tim e Wind, alla luce di alcuni indizi che abbiamo avuto modo di individuare in Rete nel corso delle ultime ore. Da un lato, infatti, abbiamo un operatore, Tim, che sulla sua pagina Facebook ostenta meno sicurezza, di quanto non avesse fatto nei giorni scorsi, affermando di non essere in grado di fornire una data certa per l’aggiornamento Galaxy S2. Dall’altro, invece, abbiamo notato come l’operatore canadese Telus abbia modificato la propria programmazione di rilasci degli update, affermando che Jelly Bean per il Galaxy S2 sarà disponibile sul mercato a partire dal mese di aprile.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S4, uscita in Italia: appuntamento a maggio?

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S3 Wind, aggiornamento Android Jelly Bean 4.1.2: ancora problemi OTA

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Galaxy S2 e Ace, in Olanda ancora vietata la vendita

Galaxy S2 e Ace, in Olanda ancora vietata la vendita

21/05/2014

L' aggiornamento Android 4.4.2 KitKat non è disponibile su S3 e S3 mini

L' aggiornamento Android 4.4.2 KitKat non è disponibile su S3 e S3 mini

09/05/2014

Samsung Galaxy Beam 2 è molto più di un cellulare

Samsung Galaxy Beam 2 è molto più di un cellulare

25/04/2014