Samsung Galaxy S2 Tim e Tre: dubbi sull'aggiornamento Jelly Bean

[caption id="attachment_2743" align="aligncenter" width="500" caption="Aggiornamento Galaxy S2"] [/caption] Il Samsung Galaxy S2 non riceverà necessariamente l’aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.1.2 nel corso delle prossime due settimane, almeno per quanto riguarda le versioni brandizzate Tim e Wind, alla luce di alcuni indizi che abbiamo avuto modo di individuare in Rete nel corso delle ultime ore. Da un lato, infatti, abbiamo un operatore, Tim, che sulla sua pagina Facebook ostenta meno sicurezza, di quanto non avesse fatto nei giorni scorsi, affermando di non essere in grado di fornire una data certa per l’aggiornamento Galaxy S2. Dall’altro, invece, abbiamo notato come l’operatore canadese Telus abbia modificato la propria programmazione di rilasci degli update, affermando che Jelly Bean per il Galaxy S2 sarà disponibile sul mercato a partire dal mese di aprile.