Samsung Galaxy S3 Wind, aggiornamento Android Jelly Bean 4.1.2: ancora problemi OTA

[caption id="attachment_2361" align="aligncenter" width="530" caption="Galaxy S3 aggiornamento Android Jelly Bean"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 Wind sta facendo registrare ancora qualche problema, per quanto concerne la possibilità di effettuare l’aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.1.2. Il riferimento è alla modalità di download che abbiamo menzionato più volte in questi giorni, vale a dire quella via OTA, considerando che la questione è in fase di risoluzione per i Samsung Galaxy S3 Tim, mentre resta ancora piuttosto attuale con la variante brandizzata fino a qualche giorni fa esclusa dall'aggiornamento. Tornano di attualità, dunque, le problematiche server che avevamo toccato con mano già con il Samsung Galaxy S3 no brand, a testimonianza del fatto che in tantissimi stavano attendendo un aggiornamento, il cui rilascio, in Italia, è scattato due mesi fa con i modelli Vodafone.