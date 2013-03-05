Samsung Galaxy S4, video teaser pre-presentazione

[caption id="attachment_3958" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4"] [/caption] Il Samsung Galaxy S4 è già protagonista di un video teaser, lanciato sul web nel corso delle ultime ore dalla casa produttrice. A poco meno di due settimane dalla presentazione ufficiale dello smartphone Android più atteso del 2013, dunque, è già possibile imbattersi in un filmato che, per forza di cose, accrescerà a livelli altissimi la curiosità da parte di coloro che intendono mettere da subito le mani sul device. L’occasione, per SamMobile, è stata propizia anche per dare risalto a quelle che saranno le principali caratteristiche del Samsung Galaxy S4, con un focus particolare sul processore Octa Core e sul sistema operativo Android 4.2.2, senza dimenticare la dotazione di ben 2 GB di memoria RAM. In attesa della notte tra 14 e 15 aprile, vi lasciamo al video teaser sul Samsung Galaxy S4.