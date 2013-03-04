Jelly Bean Galaxy S2, primi aggiornamenti per la batteria

[caption id="attachment_565" align="aligncenter" width="530" caption="Jelly Bean Galaxy S2"] [/caption] Jelly Bean Galaxy S2 verso un miglioramento della durata dalla batteria, almeno stando ad alcuni feedback riguardanti l'aggiornamento del sistema operativo che è stato rilasciato la scorsa settimana in Olanda, con il quale possiamo imbatterci in segnali positivi su un tema che ancora oggi fa molto discutere in Italia. Ancora presto per nutrire certezze sotto questo punto di vista, anche perché, come ormai sanno tutti, sono necessari almeno cinque cicli di ricarica per il device, in seguito all'aggiornamento Galaxy S2, prima di poter maturare un'opinione più attendibile sull'autonomia del dispositivo. La speranza per gli utenti che sono in possesso di un Samsung Galaxy S2 no brand e marchiato Vodafone, per forza di cose, è che nelle prossime settimane venga resa disponibile una nuova versione di Jelly Bean per Galaxy S2, in grado di ovviare al problema.