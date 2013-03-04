Samsung Galaxy S3, aggiornamento Jelly Bean 4.2.1: accelerazione in vista?

[caption id="attachment_2585" align="aligncenter" width="530" caption="Aggiornamento Galaxy S3 Android 4.2"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 riceverà l'aggiornamento ad Android Jelly Bean 4.2.1 prima del previsto? Le voci riportate la scorsa settimana da SamMobile, secondo cui potremmo addirittura anticipare l'appuntamento del secondo trimestre del 2013, sono accompagnate in queste ore dai fatti, considerando che il colosso coreano sembra aver definitivamente risolto gran parte dei problemi che sono emersi negli ultimi tempi, concedendo l'update ad Android Jelly Bean 4.1.2 a quasi tutte le versioni disponibili sul mercato. Va poi considerato un altro aspetto: con l'imminente presentazione del Samsung Galaxy S4, la casa produttrice coreana ha necessità di giocarsi una carta importante, affinché il Samsung Galaxy S3 non cada nel dimenticatoio. Insomma, il sistema operativo Android Jelly Bean 4.2.1 potrebbe non essere così lontano, come si pensava fino a due settimane fa.