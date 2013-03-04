Samsung Galaxy S4: le ultime su uscita e prezzo

[caption id="attachment_3731" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4"] [/caption] Il Samsung Galaxy S4 sta facendo rumore soprattutto per quanto riguarda due argomenti, i tempi di uscita ed il prezzo che sarà in un primo momento applicato al device. Se da un lato è scontata la presentazione dello smartphone il prossimo 14 marzo, dall'altro la commercializzazione del device partirà ufficialmente durante i primissimi giorni di aprile, anche se l'Italia non dovrebbe essere inclusa nel primo blocco di Paesi che toccheranno con mano il device. Insomma, tutto lascia pensare che il Samsung Galaxy S4 arriverà in Italia tra la terza e la quarta settimana di aprile, a undici mesi esatti dal via alle vendite per il suo successore, il Samsung Galaxy S3. Quanto al prezzo, le ultime indiscrezioni si sono allontanate da possibili decisioni volte alla "discontinuità" da parte del produttore, con un costo inizialmente richiesto agli acquirenti del Samsung Galaxy S4 pari a 699 euro.