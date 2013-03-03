Caricamento...

Aggiornamento Galaxy S2 H3G, Jelly Bean a ore

03/03/2013

[caption id="attachment_2163" align="aligncenter" width="440" caption="Aggiornamento Galaxy S2"]Aggiornamento Galaxy S2[/caption] Aggiornamento Galaxy S2 H3G vicinissimo alla sua uscita sul mercato. Sono molto incoraggianti, infatti, le ultime voci provenienti dal web per tutti coloro che, in possesso di un Samsung Galaxy S2 Tre, attendono con impazienza di toccare con mano Android Jelly Bean 4.1.2, preannunciato dallo stesso operatore entro la prossima settimana, ma probabilmente in uscita già nel giro di un paio di giorni. In particolare, alcuni utenti hanno addirittura affermato di aver ricevuto la notifica dell'avvenuta disponibilità per l'update, ma siamo al cospetto di casi isolati, con la piena diffusione dell'aggiornamento Galaxy S2 che resta prevista per lo scorcio iniziale della settimana che sta per iniziare. Da ricordare che tra una decina di giorni sarà il turno del Samsung Galaxy S2 Tim, che, a detta della compagnia telefonica, riceverà Android Jelly Bean 4.1.2 prima del previsto.

