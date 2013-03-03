Aggiornamento Galaxy S3 Tim, Jelly Bean preferito via Odin

[caption id="attachment_1585" align="aligncenter" width="520" caption="Aggiornamento Galaxy S3"] [/caption] Aggiornamento Galaxy S3 Tim non semplice, per tutti coloro che desiderano installare Android Jelly Bean 4.1.2 sul proprio device, considerando che al momento l'unica strada percorribile, secondo quanto riportato da diversi utenti, è quella via Odin. In molti, infatti, stanno segnalando negli ultimi tempi l'impossibilità di portare a termine l'aggiornamento attraverso la modalità preferita, vale a dire via OTA. A differenza di quanto avvenne a suo tempo con il Samsung Galaxy S3 no brand, la questione non sembra focalizzarsi su problematiche server, bensì sul fatto che l'update in molti casi non è neppure disponibile. Niente di anormale, comunque, con la prospettiva di poter effettuare l'aggiornamento Galaxy S3 Tim via OTA nel giro di pochi giorni, magari già durante questo fine settimana.