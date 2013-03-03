Samsung Galaxy S4 vs iPhone 5S: confronto già deciso?
di Redazione
03/03/2013
[caption id="attachment_2631" align="aligncenter" width="300" caption="Samsung Galaxy S4 vs. iPhone 5S"][/caption] Samsung Galaxy S4 vs iPhone 5S potrebbero dare vita ad un confronto già deciso in partenza, almeno stando alle recenti indiscrezioni riportate da una fonte come Makotakara, secondo cui Apple è fermamente intenzionata a lanciare il suo nuovo melafonino prima dell'estate, a poco più di sei mesi dalla commercializzazione dell'iPhone 5. Chiara l'intenzione da parte del colosso di Cupertino, per nulla disposto a dare troppi mesi di vantaggio al Samsung Galaxy S4, come invece avvenuto l'anno scorso con il Samsung Galaxy S3 e lo stesso iPhone 5. Secondo quanto riportato dalla stessa fonte giapponese, tuttavia, la scelta potrebbe tornare contro Apple, considerando che l'iPhone 5S potrebbe evolvere solo dal punto di vista della fotocamera e con un processore leggermente più potente. Insomma, il Samsung Galaxy S4 rischia di trovare la strada spianata sul mercato.
Articolo Precedente
Aggiornamento Galaxy S3 Tim, Jelly Bean preferito via Odin
Articolo Successivo
Samsung Galaxy S2 Tim, aggiornamento Jelly Bean entro due settimane
Redazione