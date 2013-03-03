Samsung Galaxy S4 vs iPhone 5S: confronto già deciso?

[caption id="attachment_2631" align="aligncenter" width="300" caption="Samsung Galaxy S4 vs. iPhone 5S"] [/caption] Samsung Galaxy S4 vs iPhone 5S potrebbero dare vita ad un confronto già deciso in partenza, almeno stando alle recenti indiscrezioni riportate da una fonte come Makotakara, secondo cui Apple è fermamente intenzionata a lanciare il suo nuovo melafonino prima dell'estate, a poco più di sei mesi dalla commercializzazione dell'iPhone 5. Chiara l'intenzione da parte del colosso di Cupertino, per nulla disposto a dare troppi mesi di vantaggio al Samsung Galaxy S4, come invece avvenuto l'anno scorso con il Samsung Galaxy S3 e lo stesso iPhone 5. Secondo quanto riportato dalla stessa fonte giapponese, tuttavia, la scelta potrebbe tornare contro Apple, considerando che l'iPhone 5S potrebbe evolvere solo dal punto di vista della fotocamera e con un processore leggermente più potente. Insomma, il Samsung Galaxy S4 rischia di trovare la strada spianata sul mercato.