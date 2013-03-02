Samsung Galaxy S2 Tim, aggiornamento Jelly Bean entro due settimane

[caption id="attachment_3922" align="aligncenter" width="530" caption="Aggiornamento Galaxy S2"] [/caption] Il Samsung Galaxy S2 Tim si appresta finalmente a fare un passo molto importante, considerando che il device riceverà l'aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.1.2 nel giro di un paio di settimane. E' quanto comunicato dallo stesso operatore sulla sua pagina Facebook, senza menzionare una data precisa, ma, al contempo, dando finalmente un punto di riferimento ai suoi utenti, calendario alla mano. Va precisato che l'aggiornamento Galaxy S2 Tim sarà successivo a quello di H3G, che invece dovrebbe essere messo a disposizione degli utenti non oltre la prossima settimana. Difficile dire se Tre e Tim, nel ricevere l'update dell'OS ad Android Jelly Bean, saranno immuni alle problematiche emerse in queste settimane con le altre versioni del Samsung Galaxy S2 in commercio in Italia, soprattutto per quanto riguarda la durata della batteria.