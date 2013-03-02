Caricamento...

Samsung Galaxy S4 e NFC: accordo con Visa

02/03/2013

[caption id="attachment_3888" align="aligncenter" width="520" caption="Samsung Galaxy S4"]Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 potrebbe vedere rafforzata la tecnologia NFC, concepita per consentire agli utenti di effettuare pagamenti direttamente dal proprio smartphone, considerando l'accordo chiuso di recente dal colosso coreano con Visa, offrendo al target in questione di portare a termine transazioni con la massima sicurezza. In particolare, Visa Mobile Provisioning Service avrà il compito di migliorare una serie di standard per i device Samsung, che, dal canto suo, si impegnerà a preinstallare su determinati device l'applicazione Visa payWave: a partire dalla svolta che dovremmo poter toccare con mano grazie al Samsung Galaxy S4, si stima che nel 2020 il 50% delle transazioni avrà luogo proprio attraverso questa modalità, almeno per quanto riguarda il mondo Visa. Tutto lascia pensare ad una svolta ulteriore per la scheda tecnica del Samsung Galaxy S4.

