Samsung Galaxy S3 Wind, come scaricare l'aggiornamento Jelly Bean via Odin?

Il Samsung Galaxy S3 Wind chiude ufficialmente il ciclo degli aggiornamenti Galaxy S3 ad Android Jelly Bean, ricevendo in queste ore l'update che consente anche all'ultima versione brandizzata rimasta di toccare con mano l'update richiesto da diverse settimane dagli utenti, ancora una volta vittime di un ritardo che resta inspiegabile. La delusione, in ogni caso è stata in qualche modo mitigata dalla sorpresa: nessuno, a distanza di un solo giorno dall'arrivo di Android Jelly Bean 4.1.2 per il Samsung Galaxy S3 Tim, si sarebbe aspettato il medesimo trattamento anche per il modello Wind. Gli utenti che sono interessati ad effettuare l'aggiornamento del Samsung Galaxy S3 Wind via Odin, possono accedere a questo link, evitando le prevedibili code che si andranno a formare per la procedura via OTA.