Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S2 Tre, aggiornamento Jelly Bean negativo per la batteria?

Redazione Avatar

di Redazione

01/03/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_1323" align="aligncenter" width="516" caption="Samsung Galaxy S2 Android Jelly Bean"]Samsung Galaxy S2 Android Jelly Bean[/caption] Il Samsung Galaxy S2 dovrebbe far registrare novità, sul fronte dell'aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.1.2, nel corso della prossima settimana, con la prospettiva di vedere diffuso l'update in questione anche sulla versione brandizzata Tre, dopo averlo toccato con mano sui modelli marchiati Vodafone, oltre ai no brand. Ebbene, con il passare delle ore spuntano nuovi dettagli sull'aggiornamento Galaxy S2 Vodafone: se da un lato gran pare dei bug segnalati dagli utenti in possesso di un Samsung Galaxy S2 no brand non sembrano essere stati replicati con il suddetto dispositivo, allo stesso tempo aumentano anche le segnalazioni riguardanti presunti problemi alla batteria. Insomma, sotto questo punto di vista, è meglio non farsi troppe illusioni con Jelly Bean per il Samsung Galaxy S2 Tre.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S3 Wind, come scaricare l'aggiornamento Jelly Bean via Odin?

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S3, nuovo prezzo più basso: 395 euro

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Galaxy S2 e Ace, in Olanda ancora vietata la vendita

Galaxy S2 e Ace, in Olanda ancora vietata la vendita

21/05/2014

L' aggiornamento Android 4.4.2 KitKat non è disponibile su S3 e S3 mini

L' aggiornamento Android 4.4.2 KitKat non è disponibile su S3 e S3 mini

09/05/2014

Samsung Galaxy Beam 2 è molto più di un cellulare

Samsung Galaxy Beam 2 è molto più di un cellulare

25/04/2014