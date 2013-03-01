Samsung Galaxy S3, nuovo prezzo più basso: 395 euro

[caption id="attachment_2104" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Samsung Galaxy S3 al prezzo più basso su techshops.it, considerando che è spuntata in Rete una nuova proposta, utile per acquistare il device a 395 euro. Va detto che non tutti gli utenti hanno espresso un parere favorevole sul rivenditore, ragion per cui sarà necessario documentarsi al meglio prima di portare a termine il pagamento. Le spese di spedizione per questa nuova offerta sul Samsung Galaxy S3 ammontano a 10 euro, con tempi di consegna dello smartphone Android che vengono stimati in circa una settimana. Il dato oggettivo, in ogni caso, è che si tratta del prezzo più basso di sempre per il modello più popolare, tra quelli caratterizzati dall'OS di Google. Maggiori dettagli sull'offerta che consente di acquistare il Samsung Galaxy S3 a 395 euro? Collegati a questa pagina.