Samsung Galaxy S4, uscita in sei versioni diverse
01/03/2013
[caption id="attachment_3709" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4"][/caption] Il Samsung Galaxy S4 sarà in uscita sul mercato in sei versioni differenti. E' quanto riporta nel corso delle ultime ore SamMobile, secondo cui la scelta della casa produttrice sarebbe stata quella di seguire un percorso simile agli iPhone di Apple, anche se gli utenti non dovrebbero essere privati delle estensioni di memoria esterne. In sostanza, il Samsung Galaxy S4 sarà disponibile, al momento della sua uscita sul mercato, nella versione da 16, 32 e 64 GB, con la possibilità di scegliere tra la colorazione bianca e nera. Nessuna conferma, dunque, per il Pebble Blue, anche se non è da escludere un suo ritorno con il passare dei mesi. Ancora grande incertezza, invece, sul tema processore: resta in piedi l'ipotesi di due varianti del Samsung Galaxy S4, con chip differenti tra Europa e Stati Uniti, ma sull'argomento nessuno si sbilancia.
