Samsung Galaxy S3 Tim, download aggiornamento Jelly Bean disponibile

Redazione Avatar

di Redazione

28/02/2013

[caption id="attachment_1677" align="aligncenter" width="530" caption="Galaxy S3 e aggiornamento Android Jelly Bean"]Galaxy S3 aggiornamento Android Jelly Bean[/caption] Il Samsung Galaxy S3 Tim riceve finalmente l'aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.1.2, considerando che, in queste ore, sono apparse dapprima le segnalazioni da parte di coloro che hanno effettuato l'update del nuovo OS via OTA, per poi scoprire che questa volta la casa produttrice ha puntato da subito anche sull'update via Odin. Solo nelle prossime ore, per forza di cose, sarà possibile avere ulteriori notizie sulle funzionalità incluse, oltre ai primi feedback sulla durata della batteria per il Samsung Galaxy S3 Tim, alla luce delle voci discordanti sul tema da parte degli utenti che hanno testato fino ad oggi l'aggiornamento in questione. Il download via Odin di Android Jelly Bean 4.1.2 per il Samsung Galaxy S3 Tim può essere effettuato in questa pagina.

