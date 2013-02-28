Samsung Galaxy S3 vs iPhone 5, vince il device Android

[caption id="attachment_2535" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 vs iPhone 5"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 ha ufficialmente vinto la sua battaglia contro l'iPhone 5. In queste ore, infatti, giunge notizia dal Mobile World Congress 2013 (una delle rassegne più importanti per il settore smartphone e tablet) che il dispositivo Android è stato dichiarato miglior device dello scorso anno, battendo la concorrenza agguerritissima degli altri modelli Android e, ovviamente, quella dello stesso iPhone 5. Insomma, se dal punto di vista commerciale e delle vendite il modello Apple può ancora godere dei favori del pubblico, fa riflettere che gli esperti del settore abbiano dato lo stesso "titolo" che. è bene ricordarlo, esattamente un anno fa è stato concesso al suo predecessore, vale a dire il Samsung Galaxy S2. Riuscirà il Samsung Galaxy S4 a mantenere la striscia positiva?