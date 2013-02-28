Samsung Galaxy S4: processore octa core in Europa e quad core negli USA?

[caption id="attachment_3899" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4"] [/caption] Il Samsung Galaxy S4 potrebbe essere caratterizzato da un processore octa core, per quanto concerne il mercato europeo, e da un quad core negli Stati Uniti. E' questa la clamorosa indiscrezione delle ultime ore in Rete, con lo smartphone Android più atteso del 2013 che rischia pertanto di presentarsi sul mercato in una doppia veste che, comunque, non rappresenterebbe una novità assoluta per questo mondo. Come molti sanno, infatti, già il Samsung Galaxy S3, in Europa, ha presentato un processore quad core e 1 GB di memoria RAM, mentre negli Stati Uniti è stato possibile toccare con mano un modello dal processore dual core, con 2 GB di memoria RAM. Insomma, il Samsung Galaxy S4 potrebbe essere "flessibile", adattandosi alle esigenze dei singoli mercati.