Aggiornamento Galaxy S2, Jelly Bean entro una settimana per Tre

Aggiornamento Galaxy S2 che potrebbe riservare importanti sorprese per gli utenti in possesso di un Samsung Galaxy S2 marchiato Tre, considerando che l'arrivo di Android Jelly Bean 4.1.2 potrebbe essere garantito nel giro di una settimana, almeno stando alle segnalazioni di alcuni utenti, che hanno avuto modo di prendere contatti direttamente con l'operatore. E' importante premettere che stiamo parlando di voci di corridoio e che qualche notizia in più si avrà solo a breve, anche se il normale schema seguito da Samsung suggerisce già di suo che il prossimo aggiornamento Galaxy S2 dovrebbe essere assicurato proprio per i modelli H3G, in seguito al rilascio di Android Jelly Bean per il Samsung Galaxy S2 Vodafone. Quali saranno le prossime mosse della casa produttrice?