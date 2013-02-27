Caricamento...

Samsung Galaxy S3 Tim: di nuovo incertezza sull'aggiornamento Jelly Bean

27/02/2013

[caption id="attachment_3306" align="aligncenter" width="530" caption="Aggiornamento Galaxy S3"]Aggiornamento Galaxy S3[/caption] Il Samsung Galaxy S3 Tim continua a non avere una data per il rilascio dell'aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean, come emerso di recente sulla pagina Facebook dell'operatore. Alla luce dell'ennesimo cambio di approccio da parte della compagnia telefonica, che sembrava vicinissima all'update lo scorso fine settimana, quando Jelly Bean 4.1.2 è sbarcato anche sul Samsung Galaxy S3 Tim LTE, adesso la situazione sembra essere nuovamente incertissima. Insomma, un nuovo motivo di insoddisfazione per gli utenti, se si pensa che persino il Samsung Galaxy S2 è stato in grado di fare un passo di questo tipo, almeno per quanto riguarda la versione no brand e quella marchiata Vodafone, mentre i modelli Tim saranno costretti ancora a rimanere al palo (si spera) per alcuni giorni.

