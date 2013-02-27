Samsung Galaxy S4, caratteristiche fotocamera: 13 megapixel confermati?

[caption id="attachment_3865" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4 foto"] [/caption] Il Samsung Galaxy S4 sembrerebbe vedere confermate le caratteristiche della fotocamera, che, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe effettivamente puntare su 13 megapixel, nonostante nei giorni scorsi avesse preso piede una voce che vedeva Samsung adottare un approccio più cauto sotto questo punto di vista, arrivando al massimo a 10 megapixel. L'argomento è stato trattato di recente da SamMobile, che ha pubblicato una nuova foto scattata dallo stesso Samsung Galaxy S4. La risoluzione dell'immagine, più in particolare, sarebbe pari a 4128 x 2322, associabile sì ad una fotocamera da 10 megapixel, ma anche ad una da 13 megapixel. Secondo la fonte, poi, il sensore utilizzato dalla casa produttrice sarebbe del tutto simile a quello del Sony Xperia Z, con la prospettiva di segnare il punto decisivo verso il doppio salto della fotocamera.