Samsung Galaxy S4, caratteristiche fotocamera: 13 megapixel confermati?
di Redazione
27/02/2013
[caption id="attachment_3865" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4 foto"][/caption] Il Samsung Galaxy S4 sembrerebbe vedere confermate le caratteristiche della fotocamera, che, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe effettivamente puntare su 13 megapixel, nonostante nei giorni scorsi avesse preso piede una voce che vedeva Samsung adottare un approccio più cauto sotto questo punto di vista, arrivando al massimo a 10 megapixel. L'argomento è stato trattato di recente da SamMobile, che ha pubblicato una nuova foto scattata dallo stesso Samsung Galaxy S4. La risoluzione dell'immagine, più in particolare, sarebbe pari a 4128 x 2322, associabile sì ad una fotocamera da 10 megapixel, ma anche ad una da 13 megapixel. Secondo la fonte, poi, il sensore utilizzato dalla casa produttrice sarebbe del tutto simile a quello del Sony Xperia Z, con la prospettiva di segnare il punto decisivo verso il doppio salto della fotocamera.
Articolo Precedente
Samsung Galaxy S3 Tim: di nuovo incertezza sull'aggiornamento Jelly Bean
Articolo Successivo
Samsung Galaxy S2 Vodafone, aggiornamento Jelly Bean: bug batteria?
Redazione
Articoli Correlati
Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti
10/10/2019
Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio
26/07/2019
Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale
10/03/2018