Samsung Galaxy S2 Vodafone, aggiornamento Jelly Bean: bug batteria?

Il Samsung Galaxy S2, come vi abbiamo riportato in quest'articolo, ha ricevuto l'aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean lo scorso fine settimana, almeno in riferimento alla versione brandizzata Vodafone del device, ma, a quanto pare, l'update in questione non è esente da alcuni fastidiosi bug, che mettono il modello in questione sullo stesso piano del Samsung Galaxy S2 no brand. Nello specifico, sono molteplici le segnalazioni da parte degli utenti che, in seguito all'aggiornamento ad Android Jelly Bean 4.1.2 per il Samsung Galaxy S2 vodafone, hanno denunciato un certo calo della durata della batteria, creando ulteriore scetticismo su un update che, partendo da tali presupposti, rischia di vedere ulteriormente slittata la data di uscita. Nelle prossime ore cercheremo di saperne di più sul tanto discusso aggiornamento