Samsung Galaxy S3 e aggiornamento Jelly Bean 4.2.1, ecco il video
di Redazione
26/02/2013
[caption id="attachment_2953" align="aligncenter" width="520" caption="Samsung Galaxy S3"][/caption] Il Samsung Galaxy S3 è già in grado di supportare l'aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.1.2? Sta facendo ancora discutere, in queste ore, la notizia pubblicata lo scorso fine settimana da SamMobile, che ha praticamente preannunciato la disponibilità di una versione preliminare dell'update, ovviamente dedicata agli sviluppatori, con la possibilità di prendere già visione di un video, dedicato proprio al Samsung Galaxy S3 all'opera con un firmware che potrebbe l'esperienza di utilizzo del dispositivo in questione. Ricordiamo che, secondo le ultime indiscrezioni, l'aggiornamento Galaxy S3 in questione potrebbe essere disponibile già durante il mese di marzo. Coloro che sono interessanti ad una prova pratica del Samsung Galaxy S3 con l'aggiornamento ad Android Jelly Bean 4.2.1, comunque, possono imbattersi nel seguente video.
Articolo Precedente
Samsung Galaxy S2 Vodafone, aggiornamento Jelly Bean: bug batteria?
Articolo Successivo
Samsung Galaxy S4, presentazione ufficiale il 14 marzo: diretta streaming certa
Redazione
Articoli Correlati
Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti
10/10/2019
Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio
26/07/2019
Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale
10/03/2018