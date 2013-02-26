Samsung Galaxy S3 e aggiornamento Jelly Bean 4.2.1, ecco il video

[caption id="attachment_2953" align="aligncenter" width="520" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 è già in grado di supportare l'aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.1.2? Sta facendo ancora discutere, in queste ore, la notizia pubblicata lo scorso fine settimana da SamMobile, che ha praticamente preannunciato la disponibilità di una versione preliminare dell'update, ovviamente dedicata agli sviluppatori, con la possibilità di prendere già visione di un video, dedicato proprio al Samsung Galaxy S3 all'opera con un firmware che potrebbe l'esperienza di utilizzo del dispositivo in questione. Ricordiamo che, secondo le ultime indiscrezioni, l'aggiornamento Galaxy S3 in questione potrebbe essere disponibile già durante il mese di marzo. Coloro che sono interessanti ad una prova pratica del Samsung Galaxy S3 con l'aggiornamento ad Android Jelly Bean 4.2.1, comunque, possono imbattersi nel seguente video.