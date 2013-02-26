Samsung Galaxy S4, presentazione ufficiale il 14 marzo: diretta streaming certa

[caption id="attachment_3877" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4 presentazione"] [/caption] Il Samsung Galaxy S4 oggetto di una presentazione il prossimo 14 marzo a New York? La notizia adesso è ufficiale, considerando che a parlare è stato addirittura il CEO di Samsung, JK Skin, il quale senza menzionare in modo esplicito lo smartphone Android più atteso del 2013, ha comunque lasciato intendere che l'appuntamento in questione sarà dedicato al successore del Samsung Galaxy S3. A questo punto, conosciamo anche l'orario della presentazione relativa al Samsung Galaxy S4: l'evento in questione, infatti, avrà inizio alle 19 locali, vale a dire quando in Italia sarà l'una di notte. Come sempre avviene in occasione degli eventi organizzati da Samsung, è praticamente certo che sarà possibile seguire la diretta streaming della presentazione per il Samsung Galaxy S4, tra l'altro anche tramite Youtube.