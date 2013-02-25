Caricamento...

Samsung Galaxy S2: aggiornamento Jelly Bean per Tre, poi per Tim

Redazione Avatar

di Redazione

25/02/2013

[caption id="attachment_3460" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S2"]Samsung Galaxy S2[/caption] Il Samsung Galaxy S2 dovrebbe ricevere l'aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.1.2 prima per i dispositivi marchiati Tre, poi per quelli brandizzati Tim. Dopo il rilascio dell'aggiornamento Galaxy S2 no brand, per certi versi anomalo, l'azienda ha ripreso il suo percorso tradizionale, dando nuovamente priorità ai modelli Vodafone, che hanno avuto modo di toccare con mano il nuovo OS durante lo scorso fine settimana. La storia insegna che adesso dovrebbe essere il turno di H3G e solo in un secondo momento quello di Tim e Wind, anche se, è bene sottolinearlo, al momento non sono state rilasciate date ufficiali. Sotto questo punto di vista, in ogni caso, si può nutrire una certezza: l'appuntamento fissato da Samsung Ucraina il prossimo 3 marzo si è rivelato poco veritiero, così come quello fissato per altri device.

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S4, presentazione ufficiale il 14 marzo: diretta streaming certa

Articolo Successivo

Aggiornamento Galaxy S3, tocca già ad Android Jelly Bean 4.2.1

