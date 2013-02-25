Caricamento...

Aggiornamento Galaxy S3, tocca già ad Android Jelly Bean 4.2.1

25/02/2013

[caption id="attachment_1990" align="aligncenter" width="530" caption="Galaxy S3"]Galaxy S3 aggiornamento[/caption] Aggiornamento Galaxy S3 sempre più al centro delle cronache, considerando che, in attesa di vedere Android Jelly Bean 4.1.2 su tutti i Samsung Galaxy S3 in circolazione, negli ultimi giorni abbiamo assistito, non senza sorpresa, ad un primissimo rilascio di un update atteso solo nel secondo trimestre del 2013, vale a dire quello che condurrà ad Android Jelly Bean 4.2.1. E' necessario sottolineare che si tratta di un aggiornamento Galaxy S3 assolutamente preliminare, anche se i primi feedback sul nuovo firmware non hanno fatto emergere particolari bug. La storia insegna che è opportuno mettere da parte i facili entusiasmi e che occorrerà del tempo prima che una versione stabile dell'aggiornamento ad Android Jelly Bean 4.2.1 possa essere rilasciata ufficialmente a coloro che dispongono di un Samsung Galaxy S3.

