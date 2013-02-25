Samsung Galaxy S4, scheda tecnica: processore quad core da 1.9 GHz?

[caption id="attachment_3263" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4"] [/caption] Il Samsung Galaxy S4 vedrà con ogni probabilità la sua scheda tecnica caratterizzata da un processore Snapdragon 600 quad core da 1.9 GHz, rinunciando in questo modo all'ipotesi suggestiva che aveva preso piede nel corso dell'ultimo mese, vale a dire quella della possibile adozione di un chip Exynos Octa Core, che avrebbe creato un importante spartiacque rispetto alla concorrenza. Difficile, al momento, nutrire certezze sotto questo punto di vista, ma SamMobile ha raccontato in queste ore che i primi test portati avanti sul Samsung Galaxy S4 con processore Octa Core hanno fatto emergere un eccessivo consumo della batteria, senza dimenticare il problema del surriscaldamento, da sempre questione delicata in casa Samsung. Insomma, sembrano esserci tutti i presupposti per una sfida ravvicinata tra Samsung Galaxy S4 e HTC One, a sua volta caratterizzato da un quad core da 1.7 GHz.